19-Jährige offenbar in der Eilenriede vergewaltigt

In Hannover sucht die Polizei nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung nach Zeugen. Den Ermittlern zufolge war am vergangenen Sonntag eine 19-Jährige vom Lister Platz aus kommend in der Eilenriede unterwegs. "Plötzlich bemerkte sie, dass ihr zwei Männer folgten", berichtet ein Polizeisprecher. Auf Höhe eines Minigolfplatzes sollen die etwa 40-jährigen Angreifer die junge Frau dann überwältigt haben. Einer von ihnen hielt sie demnach fest, während der Zweite sexuelle Handlungen an ihr vornahm. Der 19-Jährigen gelang es wenig später, sich mit Schlägen und Tritten zu befreien und in den Wald zu fliehen. Dort stürzte sie in einen Graben und alarmierte von dort aus die Polizei. Sie wurde leicht verletzt. Von den Tätern fehlt seitdem jede Spur. Die Frau beschrieb einen der Männer als etwa 40 Jahre alt und 1,70 Meter bis 1,85 Meter groß sowie schlank. Zudem hatte er eine Glatze. Sein Komplize wird ebenfalls als etwa 40 Jahre alt und 1,70 Meter bis 1,85 Meter groß beschrieben. Er war von kräftiger Statur, hatte kurze dunkle Haare und trug einen Drei-Tage-Bart. Sie sollen mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise - unter anderem von einem Pärchen, das im Tatzeitraum mit einem Hund spazieren ging.

