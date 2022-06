Stand: 24.06.2022 14:59 Uhr 17-Jähriger nach Messerangriff in Hannover festgenommen

Die Polizei hat am Freitag in Hannover einen 17-Jährigen festgenommen. Dem jungen Mann wird vorgeworfen, einen 45-Jährigen mit einem Messer attackiert und schwer verletzt zu haben. Die Beamten ermitteln wegen versuchten Totschlags. Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge bereits Mitte Mai an einer Tankstelle im Stadtteil List. Zwei Jugendliche, darunter der 17-Jährige, stritten mit dem 45-Jährigen und dessen 40-jährigem Begleiter. Im weiteren Verlauf habe der 17-Jährige ein Messer gezückt und sein Opfer im Bereich des Oberkörpers schwer verletzt. Der 45-Jährige musste im Krankenhaus operiert werden. Eine umfangreiche Tatortarbeit und Aussagen von Zeugen brachten die Beamten auf die Spur des jungen Mannes. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

