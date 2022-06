Stand: 25.06.2020 14:26 Uhr 1,3 Millionen Euro Corona-Förderung für Kultur

Niedersächsische Kultureinrichtungen und -vereine haben im Rahmen des Corona-Sonderprogramms bislang rund 1,3 Millionen Euro vom Land erhalten. Seit Start des Programms im Mai profitierten nach Angaben des Kulturministeriums 82 Einrichtungen von der Förderung. Unter anderem wurden die Museumsstiftung Lüneburg und das Freilichtmuseum am Kiekeberg mit jeweils 100.000 Euro gefördert. Die Wilhelm-Busch Gesellschaft Hannover erhielt rund 74.000 Euro, das Roemer- und Pelizaeus-Museum in Hildesheim 64.000 Euro. Das Museum Kalkriese im Osnabrücker Land erhielt knapp 63.000 Euro. Kulturminister Björn Thümler (CDU) rief zu weiteren Anträgen auf. Es sei ihm wichtig, "die zahlreichen Kultureinrichtungen in der Fläche in dieser schwierigen Situation abzusichern, damit die Vielfalt der niedersächsischen Kulturlandschaft auch weiterhin bestehen bleibt", so der Minister.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.06.2020 | 15:30 Uhr