Stand: 24.11.2022 15:44 Uhr Ortsdurchfahrt Bodenfelde für drei Jahre gesperrt

In den kommenden drei Jahren wird es in Bodenfelde an der Weser dauerhafte Umleitungen geben. Die Landesbehörde für Straßenbau saniert die L551. Ab Montag, den 28. November wird die Ortsdurchfahrt darum gesperrt. Schmutz- und Regenwasserkanäle sollen erneuert werden, auch die Wasserleitungen und die Gehwege, abschließend dann die Fahrbahndecke. Drei Jahre sollen die Bauarbeiten dauern. Gearbeitet wird in verschiedenen Bauabschnitten, sodass immer wieder andere Bereiche der Straße gesperrt werden müssen. In Bodenfelde wird der Verkehr über die Mühlstraße umgeleitet. Der Durchgangs- und Schwerlastverkehr wird weiträumig über Lippoldsberg und Beverungen geleitet.

