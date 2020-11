Stand: 13.11.2020 08:43 Uhr Göttingen: Anwohnende protestieren gegen Industriegebiet

Vor der Ortsratssitzung im Göttinger Stadtteil Weende haben am Donnerstagabend mehr als 100 Menschen gegen Pläne für ein Industriegebiet demonstriert. Die Bürgerinitiative Dragoneranger und Anwohnende fordern, dass eine 15 Hektar große Ackerfläche entlang der Bundesstraßen 3 und 27 nicht bebaut, sondern erhalten werden soll. Auch im Ortsrat Weende wurden die Pläne der Stadt fast einstimmig abgelehnt. SPD und CDU bemängelten etwa den geringen Abstand zum Wohngebiet. Die Verwaltung sagt, es gebe keine anderen nutzbaren Flächen. Das Projekt hängt mit Erweiterungsplänen des Pharmatechnikherstellers Sartorius zusammen. Das Unternehmen will das Grundstück eines Betonwerks neben seinem Hauptsitz bebauen, deshalb soll das Betonwerk möglicherweise auf die neue Industriefläche umziehen. Am kommenden Donnerstag berät der Göttinger Bauausschuss über das umstrittene Projekt. Die Bürgerinitiative Dragoneranger hat weitere Proteste angekündigt.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 13.11.2020 | 06:30 Uhr