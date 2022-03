Stand: 25.03.2022 09:34 Uhr Rasthof Zweidorfer Holz: Geldautomat aus Verankerung gerissen

Am Rasthof Zweidorfer Holz bei Wendeburg an der A2 haben mehrere Täter versucht, einen Geldautomaten zu stehlen. Wie die Polizei Salzgitter mitteilte, sollen die Unbekannten bereits am Dienstag den Automaten mithilfe eines Autos aus seiner Verankerung gerissen und auf den Parkplatz gezogen haben. Dabei wurden Vorraum, Zugangstür und zwei Lkw beschädigt. Bargeld erbeuteten die Täter nicht, der beschädigte Geldautomat wurde zurückgelassen. Nach Zeugenaussagen waren offensichtlich fünf Täter beteiligt, nähere Angaben zu den Männern konnten nicht gemacht werden. Die Täter flüchteten gemeinsam in einem vermutlich grauen Audi A 6, so die Polizei weiter. Der zweite Wagen, mit dem die Täter den Bargeldautomat aus dem Gebäude gezogen hatten, wurde nach der Tat in Brand gesetzt. Die Polizei Salzgitter sucht dringend nach Zeugen. Die Telefonnummer der Inspektion lautet (05341) 1897-0.

