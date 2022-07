Stand: 06.07.2022 11:16 Uhr Zwei Lkw kollidieren auf A2: Fahrer schwebt in Lebensgefahr

Auf der A2 bei Königslutter ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten gekommen. Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer musste nach Angaben der Polizei wegen eines Reifenschadens kurz hinter der Anschlussstelle Ochsendorf in Fahrtrichtung Hannover auf dem Standstreifen halten. Ein anderer 54-jähriger Lkw-Fahrer fuhr auf dem Hauptfahrstreifen zu weit rechts und kollidierte mit dem stehenden Lastwagen. Der Fahrer des Pannen-Fahrzeuges erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der 54-jährige Unfallverursacher musste schwer verletzt von Ersthelfern befreit werden. Beide Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Während der Rettungsmaßnahmen war die Autobahn für rund 1,5 Stunden voll gesperrt. Der Verkehr staute sich auf einer Länge von 10 Kilometern. Auch auf den Umleitungsstrecken kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

