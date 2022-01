Stand: 19.01.2022 16:43 Uhr Zwei Landesgartenschauen zur selben Zeit

Die für 2023 geplante Landesgartenschau in Bad Gandersheim findet zeitgleich mit dem Pendant aus Nordrhein-Westfalen in Höxter statt. Die Geschäftsführer haben nun eine Zusammenarbeit vereinbart. So wird unter anderem über ein Ticket für beide Gartenschauen nachgedacht. Beide Orte liegen knapp 60 Kilometer voneinander entfernt. Im Dezember des vergangenen Jahres hatte der Stadtrat Bad Gandersheim die Verschiebung der beliebten Veranstaltung auf 2023 bekannt gegeben. Grund waren unter anderem Material- und Personalmangel. Die Eröffnung soll nun am 14. April 2023 gefeiert werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.01.2022 | 17:00 Uhr