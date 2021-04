Zugunfall in Wolfsburg behindert weiter Nah- und Fernverkehr Stand: 01.04.2021 18:30 Uhr Nach der Kollision von zwei Loks auf der Bahnstrecke zwischen Hannover und Wolfsburg müssen Zug-Reisende im Nah- und Fernverkehr den ganzen Tag über mit Behinderungen rechnen.

Nach Angaben der Bundespolizei ist am Mittwochabend am Bahnhof Wolfsburg-Fallersleben eine Lok mit einem Triebfahrzeug eines Güterzuges seitlich zusammengestoßen. Dabei sind zwei Loks entgleist, eine kippte um. Sie müssen nun per Spezialkran geborgen werden. Verletzt wurde niemand.

Fahrzeit zwischen Hannover und Berlin verzögert sich

Viele Fernzüge zwischen Hannover und Berlin werden wegen des Unfalls über Braunschweig und Magdeburg umgeleitet - die Fahrzeit verzögert sich deshalb um mehr als eine Stunde. Die Strecke bleibt mindestens noch den gesamten Tag gesperrt - möglicherweise auch über die Ostertage. Die Bahn empfiehlt, sich vor Reiseantritt online zu informieren.

