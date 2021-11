Stand: 05.11.2021 12:27 Uhr Zoll ermittelt gegen zwei illegal tätige Prostituierte

Zoll-Mitarbeitende haben bei einer Kontrolle zwei Prostituierte aus Ostasien bei der Arbeit in einem nicht angemeldeten Wohnungsbordell angetroffen. Da die Frauen mit Touristenvisa nach Deutschland eingereist waren, hätten sie dem Hauptzollamt Braunschweig zufolge keiner Erwerbstätigkeit nachgehen dürfen. Gegen die Frauen wird nun wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts ermittelt. Der Betreiber des Wohnungsbordells muss sich neben Verstößen gegen das Prostituiertenschutzgesetz - wegen fehlender Anmeldung des Bordells - dem Zoll zufolge vermutlich auch wegen des Verdachts der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt der Frauen verantworten. Das Ergebnis der Kontrolle sei kein Einzelfall: "Eigentlich sind wir in diesem Jahr bei jeder Kontrolle im Milieu Frauen begegnet, die illegal in Deutschland arbeiten", sagte ein Zöllner.

