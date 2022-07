Stand: 11.07.2022 14:43 Uhr Wolfsburg: A39 für Suche nach Blindgängern gesperrt

Auf einem rund 300 Meter langen Teilstück der A39 bei Wolfsburg hat die Suche nach Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Grund für den Einsatz ist eine größere Erneuerung der Fahrbahn der Autobahn. Das Teilstück bei Wolfsburg müsse durchaus aufwendig abgesucht werden, sagte Joachim Schmidt von der Autobahn GmbH: Auf alten Aufnahmen der Allierten sehe man dort Krater, die auf Bombenblindgänger schließen lassen: zwei in Richtung Salzwedel, einen in Richtung Braunschweig. Bis Ende des Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein - dann kann die Fahrbahn saniert werden. Ein Sprecher der Autobahn GmbH bestätigte, dass unter dem jetzigen Fahrbahnverlauf durchaus noch Blindgänger liegen könnten, über die seit Jahren Autos und Laster fahren - doch das sei kein Wolfsburger Phänomen, sondern bundesweit so.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.07.2022 | 15:00 Uhr