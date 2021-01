Winterwochenende im Oberharz: Schön, aber auch schön voll Stand: 03.01.2021 15:32 Uhr Volle Straßen, volle Pisten: Der Ansturm von Tagestouristen im Oberharz hat am Sonntag angehalten. Zudem haben starke Schneefälle den An- und Abreiseverkehr behindert.

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens und voller Parkplätze hatte die Polizei die Landesstraße 504 zwischen Altenau und Torfhaus schon um 9 Uhr gesperrt. Mittags war wegen Schnee und Eisglätte die Bundesstraße 4 zeitweise dicht. Vielerorts waren Räumdienste im Einsatz.

Polizei zeigt Verständnis für Tagestouristen

Die Polizei appellierte über ihre Social-Media-Kanäle an die Besucher, sich sowohl an Verkehrs- als auch Corona-Regeln zu halten. Im Gebiet rund um Torfhaus bestehe Maskenpflicht. An den Vortagen hätten Wildparker Rettungswege blockiert und Besucher sich wiederholt nicht an die Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes gehalten. Doch die Polizei äußerte auch Verständnis. "Sobald es schneit, kommen die Leute in den Harz, um dieses tolle Erlebnis zu genießen. Dafür haben wir auch jedes Verständnis. Die Problematik ist eben nur, dass wir in diesen Winter einen besonderen Winter haben", sagte ein Sprecher. Jeder müsse dennoch für sich eigenverantwortlich entscheiden, ob er den Weg in den Oberharz auf sich nehmen wolle.

NDR User diskutieren Pro und Contra auf Facebook

Im Bezug auf den Oberharz war auch auf den Social-Media-Kanälen des NDR in Niedersachsen viel los. Bis Sonntagnachmittag animierten die Posts der vergangenen Tage mehrere Tausend Menschen zu Meinungsbeiträgen. Ein Großteil der User äußerte Unverständnis bis Ablehnung vor dem Hintergrund des Lockdowns und der hohen Corona-Infektionszahlen. Aber es gab auch Argumente für den Ausflug mit Kindern, die bekanntermaßen sehr unter der Pandemie und ihren Konsequenzen leiden.

Großer Andrang im Oberharz - Reaktionen aus dem Netz

"Mit Sicherheit würde es ohne Corona in den Wintergebieten Harz, Sauerland etc auch so aussehen, wenn viele Tages- Gäste bei Schnee dorthin fahren... Sobald Schnee irgendwo gefallen ist, spielen die Leute verrückt. Siehe die Verkehrshinweise im Radio aus den vergangenen Jahren. Stundenlang in den Stau stehen, um dann nach Hause zurück gewiesen zu werden... Dann bleib ich aus Vernunftgruenden gleich zu Hause... Da ist es warm..." Sven Mohr

"Also wir waren heute auch im Harz hier war nix es gibt auch andere schöne Plätze wo man raus kann"



Wilhelm Witte

"warum denn Bußgeld? frische Luft tut gut und da steckt sich niemand an. Denn wenn ich Corona hätte, fahre ich nicht in den Harz. Bußgeld sollten die Politiker bezahlen für ihre Fehleinschätzungen."



Jaroslaw Pechalski

"Leute, es ist aber draußen, was wollt ihr denn alle, wollt ihr alle euch einschließen, die Menschen dort genießen den richtigen Winter und den Schnee, den es natürlich nicht überall gibt! Viele sind zu richtigen Denuzianten geworden😡"



Toni Bllngr

"Also was man hier so liest ist wirklich traurig. Der eine will dem anderen nichts gönnen, schwarzer Neid vom feinsten. Ich verstehe nicht wieso man sich darüber aufregt, dass die Menschen sich im Freien bewegen wollen und ihrer Gesundheit etwas gutes tun wollen. Schaut doch mal auf die Parkplätze der großen Einkaufszentren wenn das neue Angebot anläuft, dann ist dort ein Gedränge vom feinsten. Es ist natürlich absolut zu verurteilen wenn die Menschen sich nicht an die Regeln halten, aber das machen diese Menschen ja in anderen Situationen auch nicht, nur passiert das im privaten Raum wo es keiner sieht. Also Butter bei die Fische. Verurteilt die Menschen die sich nicht an die Regeln halten, aber schert die vielen Menschen nicht über einen Kamm, sie sich an alle Regeln halten! Indem Sinne ein gesundes neues Jahr, gönnt den Menschen ihre Freiheit!"



fritze68

"Ist doch jedes Jahr im Harz so. Im Stau im eigenen Auto zu hocken und anschließend mit Abstand an der frischen Luft, auch wenn es viele Menschen sind...ich kenne da viel kritischere Situationen, wo sich das Virus verbreiten kann und auch hat."



Christian Koehle

"Na und lasst die doch raus, meine Fresse. Wenn man sich so umguckt was alles erlaubt ist, Bundesliga, vier schanzen Tournee etc. Ist doch kein Wunder das wir auch mal wieder mal was machen wollen."



Doris Streit

"Ich finde es schlimm wie die Leute hier beschimpft werden. Wir waren als Dauercamper( das war nämlich erlaubt) vor Ort und ja, die Parkplätze waren mehr als voll...aber der Wald war nicht überfüllt, man konnte gut den Abstand halten und es waren viele junge Familien mit ihren Kindern da. Alle waren entspannt, höflich und diszipliniert....Ich kann hier die Pöbeleien nicht nachvollziehen." Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Tourismusverband bittet Besucher, auszuweichen

Der Harzer Tourismusverband appelliert an die Besucher, sich mehr zu verteilen. "Gerade schneit es auch auf 300 und 400 Metern. Wir haben viele attraktive Ziele im Harz, auf die man ausweichen kann", sagte Andreas Lehmberg, stellvertretender Geschäftsführer, NDR.de am Sonntag. Der aktuelle Run auf den Harz habe verschiedene Gründe. Um den Jahreswechsel herum sei der Harz "unabhängig von der Pandemie sehr beliebt", so Lehmberg. Aufgrund der Schließungen von Hotels stünden deren Parkkapazitäten nicht zur Verfügung. Zudem kämen viele Tagestouristen, die ihren Winterurlaub sonst in der Ferne verbrächten. "In normalen Zeiten bietet der Harz mehr Infrastruktur", so Lehmberg.

Gemeinsamer Appell: "Handeln Sie vernünftig"

Landkreise, Gemeinden, Polizei und Tourismusverband haben sich mehrfach an die Öffentlichkeit gewandt. "Wir alle lieben den Harz und das ist wunderbar, bitte handeln Sie jedoch besonnen und vernünftig", heißt es in einem Schreiben, das von den Bürgermeistern der Städte Bad Harzburg, Braunlage, Goslar, Clausthal-Zellerfeld, von Landrat Thomas Brych (SPD) sowie der Polizeiinspektion Goslar und vom Harzer Tourismusverband unterzeichnet ist.

