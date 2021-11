Stand: 09.06.2020 19:14 Uhr Wegen Corona: Camping in Niedersachsen im Trend

Camping-Urlaube sind beliebt - vor allem in Niedersachsen. 2019 haben Urlauber mehr als fünf Millionen mal auf den Campingplätzen des Landes übernachtet. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, ist der Wunsch nach Campingurlauben auch in diesem Jahr hoch - trotz des späten Saisonstarts aufgrund der Corona-Maßnahmen der Landesregierung. Und vielleicht auch wegen Corona. Denn die Deutschen denken offenbar um: keine langen Flugreisen in Hotspots in diesem Jahr, dafür der Urlaub um die Ecke. Auf größeren und kleineren Campingplätzen im Norden, beispielsweise.

Waldsee Camping: 60.000 Quadratmeter Rückzugsort

So wie in Bettmar im Landkreis Peine. Am Ortsausgang beginnt die Zufahrt zum rund 60.000 Quadratmeter großen "Waldsee Camping". 78 der 80 Dauerstellplätze seien schon belegt, sagt Betreiber Manuel Ziebeil gegenüber NDR 1 Niedersachsen. "Ich würde sagen, die Nachfrage ist schon gestiegen. Die Leute haben hier ihre eigene Parzelle, ihren Wohnwagen, ihren Garten, ihre Terrasse - ihren Rückzugsort", so Ziebeil. "Ich höre viel von den Campern, auch von Dauercampern, wir können ja nicht ins Ausland, sondern wir bleiben hier und genießen das hier, eben die Natur." Dabei liegt sein Zelt- und Campingangebot weder im Harzvorland noch in der Heide.

Urlaub in Niedersachsen statt im Süden

Das Ehepaar Heuking aus dem Emsland sind zwei dieser Gäste, die den Spanien-Wohnwagen-Urlaub in diesem Jahr gegen Übernachtungen in Niedersachsen eingetauscht haben. Sie wollen lieber in der Nähe bleiben - auch, um im Corona-Notfall dieselbe Sprache wie die Ärzte zu sprechen. "Wir waren vorher an der Weser und haben das mal ein paar Tage ausprobiert. Das hat uns gut gefallen, alles schön mit Abstand. Und hier auf dem 'Waldsee Campingplatz' ist das total toll, wir machen uns keine Sorgen", sagt Jutta Heuking.

Camping-Verband: Nachfrage größer als in den Vorjahren

So wie auf dem "Waldsee Camping" dürfte es wohl auch auf den mehr als 300 weiteren Campingplätzen in Niedersachsen aussehen. Nach Angaben des Verbandes der Campingwirtschaft sei die Nachfrage größer als in den Vorjahren. Vor allem an der Nordsee sei teilweise schon alles voll.

Hinweis der Redation: Zum Waldsee Camping in Bettmar nutzen Besucher besser die Zufahrt und nicht etwa den Zug. Danke für aufmerksames Lesen und den verschmitzten Kommentar dazu!

