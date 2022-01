Wanderverband zeichnet Solling-Vogler-Region aus Stand: 26.01.2022 14:54 Uhr Die Solling-Vogler-Region wird als erstes Gebiet Niedersachsens in die "Qualitätsregionen Wanderbares Deutschland" des Deutschen Wanderverbands aufgenommen. Der Solling ist fast noch ein Geheimtipp.

Zu den bekanntesten Landschaften Niedersachsens gehört der Solling vielleicht nicht, aber vermutlich zu den schönsten: Ausgedehnte Wälder und Moore und viel unberührte Natur finden sich in einem der größten Waldgebiete in Norddeutschland. Gerade in der Pandemie, wo das Wandern einen Boom erlebt, zieht es die Menschen vermehrt dorthin. Der Solling sei aber nicht überlaufen, sagt Manuel Liebig, Geschäftsführer des Tourismuszentrums Solling-Vogler.

Investitionen haben sich gelohnt

Die Region hat in den vergangenen Monaten viel investiert, etwa in bessere Wege und Beschilderung. Das hat sich offenbar gelohnt, wie die Auszeichnung des Deutschen Wanderverbands (DWV) zeigt. Der DWV ist nach eigenen Angaben der Dachverband von rund 70 landesweiten und regionalen Gebirgs- und Wandervereinen.

Der Solling - Niedersachsens wilder Süden Die riesigen Waldgebiete sind die Heimat seltener Pflanzen und Tiere. Wie zum Beispiel der Mufflons.

Insgesamt 1.000 Kilometer Wanderwege

Neben den Wegen und Schildern in der Solling-Vogler-Region lobt der Verband unter anderem schöne Rastplätze, spektakuläre Ausblicke in die Landschaft, wanderfreundliche Unterkünfte und einen guten touristischen Service. Bereits während der vergangenen Jahre wurden 16 Routen neu gestaltet, Sitzgelegenheiten gebaut und Mitarbeitende geschult. Die Region verfügt jetzt über gut erschlossene Wege auf 1.000 Kilometern Länge. Darüber hinaus gebe es spezielle Angebote, sagt Liebig, zum Beispiel für Wandernde mit Hund.

