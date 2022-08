Waldbrand am Brocken: 37 Hektar betroffen Stand: 12.08.2022 07:29 Uhr Im Nationalpark Harz kämpfen gut 400 Einsatzkräfte gegen einen Waldbrand. 37 Hektar bei Wernigerode im Grenzgebiet zu Niedersachsen sind betroffen.

Nach Angaben der Feuerwehr kämpften rund 400 Einsatzkräfte gegen die Flammen. Das Feuer brach demnach am Donnerstag bei Wernigerode (Landkreis Harz) in Sachsen-Anhalt aus - an der Grenze zu Niedersachsen. Unter Kontrolle sei der Brand noch nicht. In der Nacht zu Freitag mussten die Einsatzkräfte größtenteils abziehen, weil es in dem unwegsamen Gelände in der Dunkelheit zu gefährlich wurde. Am Freitagmorgen setzten sie den Einsatz fort. Auch vier Hubschrauber und Feuerwehren aus umliegenden Landkreisen sollten helfen. Man hofft, das Feuer bald einzudämmen, sagte Alexander Beck von der Feuerwehr dem NDR in Niedersachsen.

Brocken ist bereits evakuiert

Ob sich das Feuer beim Werningeroder Ortsteil Schierke weiter ausgebreitet habe, müsse aber erneut überprüft werden, sagte ein Sprecher der Leitstelle. Wohngebiete seien vorerst nicht direkt gefährdet. Nach letzten Erkenntnissen sei etwa eine Fläche von 37 Hektar betroffen, teilte die Rettungsleitstelle Harz mit. Der Brocken war bereits am Donnerstag evakuiert worden. Alle Touristen und die Menschen, die dort oben arbeiten, mussten das Gebiet verlassen - weil nicht sicher ist, wie sich der Brand weiterentwickelt und auch der Rauch gefährlich ist. Die Rauchsäule war laut Feuerwehr weithin sichtbar.

Verantwortlichen informieren gegen 10 Uhr zur aktuellen Lage

Die Harzer Schmalspurbahn fährt nicht. Auch die Straßen rund um das Gebiet sind gesperrt. Gegen 10 Uhr wollen die Verantwortlichen im Harz vor die Presse treten und ein aktuelles Bild der Lage geben. Bereits im Juni hatte es am Brocken gebrannt. Sechseinhalb Hektar standen in Flammen.

