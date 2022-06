Volkswagenstiftung: Millionen-Förderungen für Klimaprojekte Stand: 21.06.2022 09:17 Uhr Die Volkswagenstiftung fördert erneut Forschungsprojekte in Niedersachsen. Insgesamt vergibt die Einrichtung 178 Millionen Euro.

Aus dem sogenannten Niedersächsischen Vorab gehen 94,8 Millionen Euro in neue Vorhaben und 83,3 Millionen in bereits bewilligte Projekte, wie die Stiftung und das niedersächsische Wissenschaftsministerium am Montag in Hannover mitteilten. "Damit setzen wir starke Impulse in den für uns alle wichtigen Themenfeldern wie Klimawandel, Wassermanagement, Nachhaltigkeit, Tierwohl und Ernährung der Zukunft, in denen wir anwendungsorientierte Spitzenforschung brauchen", sagte Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU).

Ökosystem Wald und Wandel des Agrarsystems

Unter anderem erhält das Projekt "Zukunftslabore Klima" zehn Millionen Euro für Forschung zum Thema "Ökosystem Wald im Zeichen des Klimawandels", hieß es. Damit werde unter anderem an der Technischen Universität Braunschweig eine Geschäfts- und Koordinierungsstelle aufgebaut. Der Forschungsverbund "Zukunft der Ernährung in Niedersachsen - ZERN" erhält neun Millionen Euro. Mit dem Verbund haben die Universität Göttingen, die Tierärztliche Hochschule Hannover und das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik in Quakenbrück ein Konzept geschaffen, das den Wandel des Agrar- und Ernährungssystems mit Blick auf Tierwohl und Nachhaltigkeit voranbringen soll.

