Stand: 12.05.2025 15:58 Uhr Marode Brücke in Hann. Münden: Neubau sorgt für Verkehrsprobleme

In Hann. Münden (Landkreis Göttingen) haben am Montag die Vorarbeiten für den Bau der neuen Weserbrücke begonnen. Auto- und Lkw-Fahrer, Radler und Fußgänger müssen sich nun für mehrere Jahre auf Verkehrseinschränkungen einstellen. Wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilte, sollen zunächst die Versorgungsleitungen umgelegt werden. Danach sollen Verkehrsinseln und Ampeln zurückgebaut werden. Während dieser Arbeiten werde der Verkehr in beide Fahrtrichtungen einspurig über die bestehende Brücke geführt. Abhängig von den Bauphasen müssten Fahrräder gegebenenfalls über die Brücke geschoben werden. Die Bauarbeiten bereiten den Neubau der maroden Brücke vor, der im nächsten Jahr beginnen und insgesamt drei Jahre dauern soll. Erst wenn die neue Brücke in Betrieb ist, soll die alte abgerissen werden. Die Weserbrücke ist Teil der B3 und B80 und auch Umleitungsstrecke für die A7. Der Bund finanziert daher den Neubau, der rund 50 Millionen Euro kosten soll.

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr