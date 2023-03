Stand: 28.03.2023 15:07 Uhr Völkenrode: Toter aus Mittellandkanal geborgen - Identität unklar

Nachdem am 19. März ein unbekannter, männlicher Toter aus dem Mittellandkanal nördlich von Braunschweig-Völkenrode geborgen wurde, sucht die Polizei Personen, die Hinweise zu der Identität des Mannes geben können. Die Polizei teilte mit, dass zum jetzigen Zeitpunkt ein Fremdverschulden auszuschließen sei. Der Mann habe keine Ausweispapiere bei sich getragen. Der Verstorbene ist nach Angaben der Polizei zwischen 25 und 50 Jahren alt, 1,72 Meter groß, 68 Kilogramm schwer. Sein Haar sei rotbraun, etwa 30 Zentimeter lang, an den Seiten ausrasiert, die Haare habe der Mann als Dutt am Hinterkopf getragen. Des Weiteren habe er einen breiten Backenbart, keine Tätowierungen und eine 19 Zentimeter lange Narbe über dem Brustkorb. Personen, die Angaben zur Identität des Verstorbenen machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0531) 476 -2516 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.03.2023 | 14:30 Uhr