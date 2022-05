Stand: 24.05.2022 13:28 Uhr Vier Kinder bei Busunfall auf Bundesstraße 188 verletzt

Am Dienstagmorgen ist im Landkreis Gifhorn ein Linienbus mit einem Auto zusammengestoßen. Dabei erlitten die 51 Jahre alte Autofahrerin sowie fünf Fahrgäste Verletzungen. Unter den fünf verletzten Passagieren waren drei elf- und ein zwölfjähriges Kind sowie eine 21 Jahre alte Frau. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte die 51-Jährige kurz vor der Ortschaft Weyhausen vermutlich nach links auf die Bundesstraße 188 einbiegen. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die unverletzten Insassen des Busses wurden von einem Ersatzbus an ihr Ziel gebracht.

