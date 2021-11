Stand: 03.11.2021 10:55 Uhr Vermisste Frau aus Holle tot im Südharz gefunden

Die Suche nach May-Britt H. aus der Gemeinde Holle (Landkreis Hildesheim) ist beendet. Arbeiter haben die Leiche der 58-jährigen Frau am Dienstag im Südharz in der Nähe der Landesstraße 236 entdeckt, wie die Polizei Hildesheim am Mittwoch mitteilte. Die Polizeiinspektion Halle habe Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden seien derzeit nicht erkennbar, heißt es. May-Britt H. galt seit dem 18. Oktober als vermisst.

