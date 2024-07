Stand: 18.07.2024 07:37 Uhr Verlassenes Auto in Torfhaus: Wo ist Andreas P.?

Die Polizei Goslar sucht nach Andreas P. aus Voerde am Niederrhein (Landkreis Wesel). Am 10. Juni wurde den Polizeibeamten das Auto des Vermissten gemeldet. Dieses stand bereits seit einiger Zeit auf einem gebührenpflichtigen Hotel-Parkplatz in Torfhaus. Der 63-Jährige war nach Polizeiangaben zwischen dem 24. Mai und dem 7. Juni dort angekommen. Danach gebe es keine Hinweise mehr dazu, wo er sich aufhalten könnte. Die Polizei beschreibt Andreas P. als schlank mit dunklen Haaren und einem "altersgemäßen Erscheinungsbild". Das dunkelblaue Auto des 63-Jährigen trägt das Kennzeichen DIN - AA 108. Die Polizei bittet Personen, die Andreas P. gesehen oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort haben, sich unter der Telefonnummer (05321) 33 90 zu melden.

