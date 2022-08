Verkehrsgerichtstag endet mit Empfehlungen an Gesetzgeber Stand: 19.08.2022 07:50 Uhr In Goslar endet heute der Verkehrsgerichtstag mit Empfehlungen der Fachleute an den Gesetzgeber. Themen in diesem Jahr: Cannabis-Konsum, Sicherheit für Radfahrer und Haftung von E-Scooter-Fahrern.

Vor der Abschluss-Pressekonferenz um 13 Uhr treffen sich noch Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) und Pia Scholte, Sprecherin der Grünen Jugend Niedersachsen, zu einer Diskussionsrunde. Dabei wollen sie unter anderem über Klima-Demonstranten sprechen, die sich auf Straßen festkleben.

Verkehrsminister Wissing will Radverkehr sicherer machen

Am Donnerstag war Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP zu Gast in Goslar. Er betonte, den Radverkehr in Deutschland sicherer machen und attraktiver gestalten zu wollen. Er befürworte es, wenn Pendler beispielsweise mit dem Fahrrad zum Bahnhof und von dort mit dem Zug weiter zu ihrem Arbeitsplatz fahren würden. Dafür brauche es eine Infrastruktur. Wissing schlug vor, Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen auszubauen.

Wissing: Wenn Eltern ihre Kinder lieber mit dem Auto zur Schule bringen, läuft was falsch

Neben Parkhäusern müsse die Infrastruktur für den Radverkehr insgesamt verbessert werden, so der Minister. Es brauche ein geschlossenes Netz an Radwegen - möglichst abgetrennt vom motorisierten Verkehr. Vielen Menschen sei Radfahren zu unsicher, sagte der FDP-Politiker: "Wenn Eltern ihre Kinder lieber mit dem Auto zur Schule bringen, statt sie auf das Fahrrad zu setzen - dann läuft etwas falsch."

FDP will sicherere Radwege - aber nicht weniger Autos

Mit den Vorschlägen, die Wissing in Goslar machte, liegt der Minister auf der Linie der Bundes-FDP. Diese hatte in ihrem Wahlprogrammvor der Bundestagswahl 2021 angekündigt, die Verkehrsplanung an die Bedürfnisse von Fahrradfahrern anpassen zu wollen - allerdings nicht, um die Zahl der Autos auf den Straßen zu senken. "Ziel sind mehr sichere Radwege und Radfahrstreifen, die Konflikte mit dem motorisierten Verkehr vermeiden", so die Partei in dem Programm.

Weitere Themen: Cannabis am Steuer, Haftung bei Unfällen mit E-Scootern

Am Donnerstag kamen in Goslar zudem erstmals sieben Arbeitskreise zusammen, in denen Fachleute aus Justiz, Wissenschaft, Behörden und Verbänden über verschiedene Themen zu Verkehrsrecht und Verkehrssicherheit sprechen. In den Diskussionen geht es unter anderen um die Frage, ob der THC-Grenzwert angehoben werden sollte. Auch E-Scooter waren ein Thema. Bisher wird ein E-Scooter-Fahrer bei einem Unfall in der Regel nicht haftbar gemacht, weil er nicht schneller als 20 Kilometer pro Stunde fahren kann - es sei denn, ihm wird eine Teilschuld nachgewiesen. Der Automobilclub von Deutschland (AvD) will, dass eine solche Haftung vorgeschrieben wird.

Der jährliche Kongress in Goslar zählt zu den wichtigsten Treffen von Verkehrssicherheitsexperten in Deutschland. Die Empfehlungen, die an den Gesetzgeber gerichtet sind, gelten als richtungsweisend für die Legislative.

