Stand: 25.04.2024 07:52 Uhr Goslar: Senior überfährt Seniorin

In Goslar ist eine 82-jährige Frau von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die Fußgängerin wollte am Mittwochnachmittag eine Straße in Höhe einer Bahnunterführung überqueren, als sie angefahren wurde, wie die Polizei mitteilte. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Der 80 Jahre alte Autofahrer wurde vor Ort durch ein Kriseninterventionsteam des Landkreises Goslar betreut. Der genaue Unfallhergang wird durch die Polizei Goslar ermittelt.

