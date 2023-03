Stand: 28.03.2023 21:51 Uhr Verdacht auf sexuellen Missbrauch: Erzieher festgenommen

Die Polizei in Braunschweig hat einen 64-jährigen Erzieher wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch eines Kindes vorläufig festgenommen. Zuvor hatte am Samstag die Mutter eines knapp vier Jahre alten Jungen Anzeige erstattet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, besteht der Verdacht, dass das Kind durch einen Erzieher in der Kindertagesstätte sexuell missbraucht wurde. Der 64-Jährige gilt laut Polizei weiterhin als tatverdächtig, ist aber inzwischen wieder auf freiem Fuß. Aufgrund der andauernden Ermittlungen wurde der Beschuldigte laut Polizei von seinem Arbeitgeber freigestellt. Er arbeite momentan nicht als Erzieher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.03.2023 | 06:30 Uhr