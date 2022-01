Stand: 08.03.2018 14:54 Uhr VW will auf Kohle verzichten

Volkswagen will seine Kraftwerke in Wolfsburg modernisieren und von Kohle- auf Gasbetrieb umstellen. Nach Unternehmensangaben soll dadurch der Kohlendioxid-Ausstoß pro Jahr um etwa 1,5 Millionen Tonnen reduziert werden. Im Vergleich zu den bisherigen Emissionen sei dies ein Rückgang von 60 Prozent und entspräche dem jährlichen CO2-Ausstoß von etwa 870.000 Fahrzeugen. VW will für die Modernisierung rund 400 Millionen Euro investieren.

Anlage soll spätestens 2022 in Betrieb gehen

VW-Konzernchef Matthias Müller kündigte an, dass VW bis 2025 die Umweltlasten im Konzern um 45 Prozent gegenüber 2010 reduzieren werde. "Die Umstellung der beiden Kraftwerke ist dafür ein wichtiger Schritt", so Müller laut Konzernmitteilung. Konkret sollen im "Heizkraftwerk West" zwei neue Gas- und Dampfturbinenanlagen (GuD) gebaut werden. Im "Heizkraftwerk Nord/Süd" sollen die Kohlekessel durch GuD-Anlagen ersetzt werden. Der Baubeginn ist noch für dieses Jahr geplant, zwischen 2021 und 2022 sollen die Anlagen den Betrieb aufnehmen.

