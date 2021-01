VW im Corona-Jahr: Nur Dellen oder Totalschaden beim Absatz? Stand: 12.01.2021 08:54 Uhr Volkswagen will heute die Entwicklung der Verkaufszahlen bei seiner Kernmarke für das vergangene Jahr vorstellen. Wie bei allen Autobauern war 2020 geprägt von der Corona-Krise.

Autohersteller wie Volkswagen mussten mit erheblichen Absatzeinbrüchen kämpfen, weil die Nachfrage aufgrund der hohen wirtschaftlichen Unsicherheit vieler privater und geschäftlicher Kunden abrutschte. Bei Fahrzeugen mit alternativen Antrieben wie Elektro- oder Hybridwagen konnte die Branche jedoch Zuwächse verbuchen - mit ausgelöst durch Zuschüsse von Staaten und Industrie.

Volkswagen hält weiter größten Marktanteil in Deutschland

Auch VW kam nach bisherigen Berichten hierzulande sehr viel schlechter weg als noch 2019. Die Hauptmarke des weltgrößten Autokonzerns verbuchte laut Kraftfahrtbundesamt (KBA) 21,3 Prozent weniger Neuzulassungen. Ihr relativer Marktanteil blieb mit 18 Prozent aber der größte. Bevor Verbraucher und Unternehmen Neuwagen anmelden, erfassen die Hersteller den Absatz der Werke und die Auslieferungen an Händler oder Direktkunden. Hierzu werden jetzt ebenfalls Zahlen erwartet.

Videos 2 Min Corona Kompakt: Verkaufstief bei Volkswagen Fitnessstudios dürfen wieder öffnen und mehr als 1.200 Crewmitglieder des TUI-Schiffes "Mein Schiff 3" reisen nach Hause. Außerdem: Bei VW beläuft sich das Verkaufstief auf 67 Prozent. (12.05.2020) 2 Min

Schwache Geschäfte in Westeuropa und Nordamerika

Für den bisherigen Verlauf 2020 bis Ende November hatte die Marke VW-Pkw einen Rückgang der weltweiten Auslieferungen um mehr als 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnet. Insgesamt lieferte Volkswagen in diesem Zeitraum rund 4,7 Millionen VW-Pkw aus. Auch im November selbst entspannte sich die Lage nur wenig, hier lag der Rückgang verglichen mit dem Vorjahresmonat noch bei immerhin 9,7 Prozent. Besonders schwach lief das Geschäft zuletzt in Westeuropa und Nordamerika. Am Mittwoch will Volkswagen Einzelheiten zu den Auslieferungen 2020 im gesamten Konzern nennen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.01.2021 | 09:00 Uhr