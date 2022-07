Stand: 11.07.2022 14:18 Uhr Uslar: Feuerwehr entdeckt nach Brand in Wohnung eine Leiche

Bei einem Feuer in Uslar im Landkreis Northeim ist am Montagvormittag eine Frau ums Leben gekommen. Die Feuerwehr fand die Leiche bei den Löscharbeiten in einem Mehrfamilienhaus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus einer der Wohnungen im Dachgeschoss. 25 Feuerwehrleute brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Nach Angaben der Polizei konnte die Tote noch nicht einwandfrei identifiziert werden. Dies sei voraussichtlich erst am Dienstag nach der durch die Staatsanwaltschaft Göttingen angeordneten Obduktion möglich. Die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Der Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

