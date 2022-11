Stand: 28.11.2022 13:03 Uhr Unfall auf Wolfsburger Parkplatz: 22-Jährige schwer verletzt

Auf einem Parkplatz in Wolfsburg hat ein 56-jähriger Autofahrer am Freitag eine 22-jährige Fußgängerin angefahren. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlitt die Frau bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Autofahrer erlitt einen Schock. Die Polizei bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (05361) 464 60 zu melden.

