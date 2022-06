Stand: 05.06.2022 09:31 Uhr Unfall auf A7 bei Göttingen: Fünf Menschen verletzt

Bei einem Unfall auf der A7 bei Göttingen sind am späten Samstagabend fünf Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kollidierten zwei Autos und ein Kleintransporter miteinander, als ein Pkw überholte, ohne zu blinken. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 65.000 Euro. Die A7 war zwischen den Anschlussstellen Göttingen-Nord und Nörten-Hardenberg rund drei Stunden in Richtung Norden gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.06.2022 | 10:00 Uhr