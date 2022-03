Ukraine-Krieg: Volkswagen setzt Russland-Geschäft aus Stand: 03.03.2022 11:56 Uhr Volkswagen setzt sein Russland-Geschäft wegen des Krieges in der Ukraine aus. Davon betroffen sind auch Exporte.

"Vor dem Hintergrund des russischen Angriffs hat der Konzernvorstand entschieden, die Produktion von Fahrzeugen in Russland bis auf Weiteres einzustellen", hieß es am Donnerstag aus Wolfsburg. Auch Exporte der größten europäischen Autogruppe nach Russland würden "mit sofortiger Wirkung gestoppt."

VIDEO: Ukraine-Krieg zeigt Auswirkungen auf VW (2 Min)

Produktion an Standorten in Kaluga und Nischni Nowgorod ruht

VW betreibt in Kaluga südwestlich von Moskau und im weiter östlich gelegenen Nischni Nowgorod eine eigene Autofertigung. An beiden Standorten werde die Produktion nun vorerst beendet, teilte das Unternehmen mit. "Mit der weitgehenden Unterbrechung der Geschäftstätigkeit zieht der Konzernvorstand die Konsequenzen aus der von starker Unsicherheit und den aktuellen Verwerfungen geprägten Gesamtsituation", erklärten die Wolfsburger. In anderen Ländern hatten die Folgen des Angriffs auf die Ukraine die Produktion bei Autobauern bereits ausgebremst – auch bei Volkswagen. So gibt es nach der Corona- und Chipkrise weitere größere Arbeitsausfälle in VW-Werken in Zwickau, Wolfsburg und Hannover, weil Zulieferteile etwa aus der Westukraine fehlen.

AUDIO: Aktuelle Lage in der Ukraine am Donnerstagmittag (5 Min) Aktuelle Lage in der Ukraine am Donnerstagmittag (5 Min)

Auch andere Unternehmen ziehen sich zurück

Einer Umfrage der IHK Hannover zufolge ziehen sich auch immer mehr Unternehmen aus dem Raum Hannover wegen des Ukraine-Kriegs und der Sanktionen aus Russland zurück. "Die Hälfte unserer bislang in Russland aktiven Unternehmen organisiert im Moment bereits den Abbruch ihrer Geschäftsbeziehungen auf diesem Markt. Das gilt sowohl für exportierende wie auch für importierende Unternehmen", sagte Maike Bielfeldt, die Hauptgeschäftsführerin der IHK Hannover, am Donnerstag. Die Handelskammer hatte 107 Unternehmen aus der Region Hannover mit wirtschaftlichen Verbindungen nach Russland befragt.

Einige in der Existenz bedroht

Die meisten der befragten Unternehmen sind über Exportgeschäfte in Russland aktiv (75 Prozent), deutlich weniger beziehen Importe (17 Prozent). Über eine eigene Produktion vor Ort verfügen 7 Prozent. Mit Blick auf den Umsatz spiele das Russlandgeschäft bei den meisten Unternehmen eine untergeordnete Rolle. Eine Handvoll Betriebe bedrohe der Wegfall des russischen Markts jedoch in ihrer Existenz.

