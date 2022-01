Stand: 14.01.2022 19:09 Uhr Tacho manipuliert: 14 Monate Haft für Gebrauchtwagenhändler

Ein 34 Jahre alter Gebrauchtwagenhändler aus Göttingen ist am Freitag vom Landgericht Göttingen wegen Betrugs in zwei Fällen sowie versuchten Diebstahls zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt worden. Da der Angeklagte bereits einschlägig vorbestraft sei und die Taten unter laufender Bewährung begangen habe, komme eine Aussetzung der Freiheitsstrafe zur Bewährung nicht infrage, hieß es. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte einer Frau ein gebrauchtes Auto mit einem gefälschten Kilometerstand verkauft hatte. Bei der Übergabe zeigte der Tacho einen Kilometerstand von 176.000 an, tatsächlich war das Auto bereits mehr als 290.000 Kilometer gefahren. In einem anderen Fall hatte der Mann für ein gebrauchtes Kraftfahrzeug den Kaufpreis kassiert, das Auto jedoch nie geliefert.

