Stand: 27.02.2022 13:30 Uhr Streit in Bad Grund eskaliert: 21-Jähriger schwer verletzt

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Bad Grund (Landkreis Göttingen) ist ein 21-Jähriger schwer verletzt worden. Laut Polizei war am späten Samstagabend ein Streit zwischen mehreren Beteiligten aus unbekannten Gründen eskaliert. Der junge Mann wurde demnach mit einem spitzen Gegenstand angegriffen. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt. Noch in der Nacht nahmen die Ermittler zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 20 Jahren fest.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.02.2022 | 14:00 Uhr