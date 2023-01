Stand: 04.01.2023 20:18 Uhr Staufenberg: Kindertagesstätte von Unbekannten verwüstet

Unbekannte sind in einer Kita in Uschlag in der Gemeinde Staufenberg (Landkreis Göttingen) eingebrochen. Die Täter haben dabei ein Bild der Verwüstung hinterlassen, teilte die Polizei mit. Kabel wurden aus den Wänden gerissen, Mehl und Kaffeepulver auf Böden, Computern sowie Schreibtischen verteilt und ein Feuerlöscher komplett entleert. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter alkoholisiert waren, da mehrere leere Sektflaschen gefunden wurden. Der Schaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Eine am Tatort hinterlassene blaue Jacke könnte Hinweise auf den oder die Täter geben. Die Polizei geht davon aus, dass der Einbruch zwischen den Feiertagen erfolgt ist und bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Sie können sich unter der Telefonnummer (05541) 95 10 melden.

