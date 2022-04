Stand: 07.04.2022 15:53 Uhr Stark gebogen: Polizei stoppt Lkw auf A7

Die Göttinger Autobahnpolizei hat auf der A7 bei Northeim einen auffällig verbogenen Sattelzug mit technischen Mängeln gestoppt. Der Fahrzeug war auch anderen Verkehrsteilnehmenden aufgefallen. Die Beamten stellten fest, dass der tiefste Punkt des Aufliegers nur wenige Zentimeter über dem Boden schwebte und der Rahmen unterhalb einer transportierten Maschine deformiert war. Die Polizei stoppte auch einen zweiten Lkw auf der A7 bei Göttingen. Er war statt der erlaubten 80 Stundenkilometer mit Tempo 140 unterwegs und hatte seine Ruhezeiten häufig nicht eingehalten. Der 44-Jährige war in einem Fall 18 Stunden am Stück unterwegs. Ihn erwarten Strafverfahren und Bußgelder in vierstelliger Höhe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 07.04.2022 | 15:00 Uhr