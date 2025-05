Anlagebetrug mit Promi-Werbung - Opfer verlieren ihr Erspartes Stand: 14.05.2025 15:59 Uhr Anlagebetrüger haben im Landkreis Goslar rund 600.000 Euro erbeutet. Das hat die Polizei am Mittwoch mitgeteilt. Sie ermittelt aktuell in 18 Verfahren.

Es geht demnach um betrügerische Geldanlageprodukte in Kryptowährungen. Die Opfer seien zum größten Teil auf gefälschte Promi-Werbung in sozialen Netzwerken hereingefallen, so die Polizei. In dieser Werbung werde so getan, als ob die bekannten TV-Gesichter mit der Anlage-Methode hohe Gewinne erzielt hätten.

Mit einer kleinen Ersteinlage fängt alles an

Nachdem sich die Goslarer auf der Anlage-Plattform der Betrüger im Internet registriert hatten, hätten sie zunächst 250 Euro als Ersteinlage auf ein deutsches Konto überwiesen. Laut Polizei hat daraufhin ein angeblicher Anlageberater immer höhere Summen auf ausländische Konten gefordert, da die Gewinne vermeintlich steil steigen würden. Auf gewünschte Gewinnauszahlungen, Anrufe oder Mails wurde nicht mehr reagiert. Die Betrugsopfer verloren zum Teil ihre gesamten Ersparnisse, in einem Fall fast 280.000 Euro.

