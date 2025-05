Hobby "Schatzsuchen": Kreisarchäologe bittet um Rücksicht Stand: 14.05.2025 05:30 Uhr Wer mit einem Metalldetektor auf Schatzsuche geht, sollte einiges beachten. Der Kreisarchäologe aus Gifhorn warnt im Gespräch mit NDR Niedersachsen vor Gefahren für Sondengänger und bittet um mehr Rücksicht.

In Niedersachsen ist der Einsatz von Metalldetektoren bei der Suche nach Überbleibseln vergangener Zeiten genehmigungspflichtig. Aus gutem Grund, wie Gifhorns Kreisarchäologe Ingo Eichsfeld erklärt: Sondengängern ohne Genehmigung fehle häufig die Sachkenntnis, um Funde ordentlich zu dokumentieren. Für die Denkmalpflege sei das aber wichtig, weil sonst Erkenntnisse verloren gehen könnten. Auch sei ein sachgemäßes Vorgehen entscheidend, um beim Graben nicht versehentlich den Kontext eines Fundes zu zerstören, so Eichsfeld. Er befürchtet, dass "unser aller" kulturelles Erbe sonst leiden könnte.

Vorsicht: Funde könnten auch Altmunition sein

Zudem stelle die Dokumentation sicher, dass archäologische Erkenntnisse bei Bauvorhaben berücksichtigt werden können, so der Kreisarchäologe. Er warnt aber auch vor Gefahren für ungeschulte Hobby-Archäologen. "Ein Metalldetektor weiß erst einmal nicht, ob es ein archäologischer Fund, ein Stück Müll oder vielleicht eine Handgranate ist", so Eichsfeld. Er rät Hobbyschatzsuchern, sich bei der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises zu registrieren. Nach einem Erstgespräch vermittle die Behörde auch Kurse und Fortbildungen. An deren Ende stehe eine sogenannte Nachforschungsgenehmigung. Die berechtige offiziell, ein bestimmtes Gebiet mit einer Sonde abzusuchen.

Spektakulärer Fund bei Kutenholz

Im Landkreis Stade hatte ein zertifizierter Sondengänger zuletzt den Anstoß für einen seltenen Fund gegeben. Er hatte Fragmente eines mehr als 3000 Jahre alten Dolches in einem Acker bei Kutenholz entdeckt und den Fund direkt an den zuständigen Kreisarchäologen gemeldet. Im Frühjahr untersuchten Archäologen der Universität Hamburg die Fundstelle genauer und fanden zwei Bronzedolche, die senkrecht in dem Acker steckten. Derart spektakuläre Funde gab es in Gifhorn zuletzt nicht, sagt Eichsfeld. Überbleibsel aus der Eisenzeit etwa 600 vor Christus oder aus dem Mittelalter fänden sich aber auch im südlichen Niedersachsen durchaus.

