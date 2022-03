Stand: 03.03.2022 09:17 Uhr Städte und Gemeinden bereiten sich auf Geflüchtete vor

Landkreise, Städte und Gemeinden bereiten sich auf die mögliche Ankunft von Geflüchteten vor, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen. In Bovenden (Landkreis Göttingen) und Goslar haben die Verwaltungen dazu aufgerufen, freie Häuser, Wohnungen und Zimmer zu melden. In Wolfsburg wollen Hotels Zimmer bereitstellen, im Landkreis Peine hat ein Krisenstab seine Arbeit aufgenommen, um die Ankunft der Geflüchteten besser organisieren zu können. Der Landkreis Gifhorn prüft, ob man unter anderem den Glockenpalast als Unterkunft nutzen könnte. Die Stadt Braunschweig teilte mit, 250 Geflüchtete sofort aufnehmen zu können und 250 weitere mit einem Tag Vorlauf.

