Stand: 01.02.2023 11:17 Uhr Stadt Wolfsburg will private Solaranlagen fördern

In Wolfsburg soll es bald eine Förderung für private Solaranlagen geben. Die Stadt will damit die Installation von Photovoltaik-Anlagen, Strom-Speichern und Balkon-Solaranlagen unterstützen. Denn ein großer Teil der privaten Dächer im Stadtgebiet sei für die Nutzung von Solarenergie geeignet, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Einen Überblick darüber, ob das eigene Hausdach in Frage käme, gibt das Wolfsburger Solarkataster im Internet. "Mit dem geplanten Förderprogramm möchten wir eine Anschubfinanzierung auch für kleinere Photovolatik-Anlagen ermöglichen, denn Klimaschutz fängt im Kleinen an", sagt der zuständige Stadtrat Andreas Bauer. Laut Solar-Ranking des Statistischen Bundesamtes sind im vergangenen Jahr 389 Photovolatik-Anlagen mit mehr als 1 Kilowatt Spitzenleistung in Wolfsburg gebaut worden, eine Steigerung von 25,8 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021.

