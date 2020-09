Stand: 28.09.2020 14:45 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Sexuelle Gewalt: Hilfe im Netz - neues Angebot

Für Opfer sexueller Gewalt gibt es ein neues Hilfsangebot im Internet: Das hannoversche Bündnis White IT, das Kinderpornografie im Netz bekämpft, und der Göttinger Verein "Gegen Missbrauch" haben sich zusammengetan und die Plattform "Überlebendennetz" gegründet. Das teilten die Initiatoren am Montag mit. Ziel sei es, die zahlreichen Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen und Initiativen, die Informationen und Hilfe zum Thema sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen anbieten, so miteinander zu vernetzen, dass Betroffenen effektiver als bisher geholfen werden kann.

