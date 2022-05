Stand: 24.05.2022 16:59 Uhr Sexuelle Belästigung in Göttingen: Opfer und Zeugen gesucht

Am Montagnachmittag hat ein 48-jähriger Mann mehrere Frauen in der Göttinger Innenstadt im Vorbeigehen unsittlich berührt. Die Übergriffe ereigneten sich gegen 14 Uhr in der Kurze-Geismar-Straße. Ein Passant beobachtete das Verhalten des 48-Jährigen und alarmierte die Polizei. Anhand der Angaben des Zeugen konnten die Beamten den Tatverdächtigen kurz danach in einem Kaufhaus auffinden und vorläufig festnehmen. Zur Tatzeit stand der mutmaßliche Täter unter Alkoholeinfluss. Der Mann kam wieder auf freien Fuß und die Ermittlungen gegen ihn laufen weiter. Die Polizei sucht nun die betroffenen Frauen. Eine der Geschädigten soll etwa Anfang/Mitte 20 und circa 165 cm groß sein und längeres, braunes Haar haben. Opfer sowie auch weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0551) 491 21 15 bei der Polizei in Göttingen zu melden.

