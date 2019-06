Stand: 03.06.2019 16:26 Uhr

Salzwasser in Rekordmengen: Die Asse läuft voll

Die Asse läuft weiter voll. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) Rekordmengen Wasser gemeldet. Demnach sollen zuletzt im Schnitt rund 12,5 Kubikmeter Salzwasser in den als Atommülllager genutzten Bergwerkschacht gelaufen sein - pro Tag. Seit mehr als 50 Jahren lagern dort in einer Tiefe von mehr als 500 Metern rund 260.000 Fässer mit radioaktivem oder chemischen Material in den Tiefen des Salzbergwerks bei Remlingen im Landkreis Wolfenbüttel, darunter 28 Kilogramm Plutonium. Der Schacht Asse II soll wegen der Gefahr durch das Wasser geräumt und geschlossen werden. Geplant ist die Stilllegung nicht vor 2033. Konkrete Pläne sollen Ende des Jahres stehen. Bisher kostete die Asse den Steuerzahler rund 1,5 Milliarden Euro.

Atommülllager: Nur Ärger mit Asse II

Seit Jahren gibt es Streit um die Lagerstätte. Von Wassereinbrüchen in das marode Bergwerk sollen Behörden bereits drei Jahre vor Inbetriebnahme gewusst haben. Inzwischen hat Asse II rund eineinhalb Milliarden Euro verschlungen - Tendenz steigend. Allein die Stabilisierung der Gänge und Schächte soll bisher 174 Millionen Euro gekostet haben. Es besteht die Gefahr, dass Fässer mit giftigsten Substanzen in dem salzhaltigen Gammelwasser korrodieren. Die Bergwerkstollen Asse I und Asse III sind bereits vor geraumer Zeit geschlossen worden.

