Salzgitter sieht keine Alternative zur Ausgangssperre Stand: 14.04.2021 15:02 Uhr Mehrere Kommunen haben in Niedersachsen auf das Instrument Ausgangssperre gesetzt. Mal ist sie ausgelaufen, bei anderen von Gerichten gekippt. Salzgitter hat seine am Dienstag um 14 Tage verlängert.

Grund seien das "fast über das ganze Stadtgebiet von Salzgitter verteilte, diffuse und wieder dynamische Infektionsgeschehen, die inzwischen sehr hohen Inzidenzzahlen, die sich anspannende Lage in den Krankenhäusern und die eindeutige Rechtsverpflichtung", hieß es in einer Mitteilung. Salzgitter ist in Niedersachsen trauriger Spitzenreiter, was die Zahl der Neuinfektionen anbelangt. Von Dienstag auf Mittwoch ist die sogenannte 7-Tage-Inzidenz von 265,6 auf 325,1 gestiegen. Auf einer Pressekonferenz hat Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) die Entscheidung am Mittwoch als letztes Mittel neben dem Impfen verteidigt.

OB Klingebiel appelliert an Eigenverantwortung

Und das geht bekanntlich auch nicht besonders schnell voran. Nun fällt der angekündigte Johnson & Johnson-Impfstoff auf unbestimmte Zeit aus. Außerdem kann der Bund seine Lieferversprechen nicht halten. "Wenn wir mit dem Impfen aber erst bis Juli durch sind, stellt sich die Frage, was hilft jetzt noch wirklich: Eigentlich nur Kontaktverringerung oder Kontaktvermeidung", sagte Klingebiel. Er appellierte an Bürgerinnen und Bürger, ihrer Eigenverantwortung nachzukommen und Kontakte zu vermeiden.

Maskenpflicht verschärft, Schulen weiter geschlossen

Zuvor hatte die Stadt viele andere Maßnahmen beschlossen, um dem rasanten Anstieg der Infektionszahlen Einhalt zu gebieten. Nach den Osterferien hatte sie das Szenario C für alle Schulen um 14 Tage verlängert. Ausgenommen davon blieben schriftliche Arbeiten und Abschlussprüfungen. Die Maskenpflicht wurde ausgeweitet, Kontrollen durch das Ordnungsamt und die Polizei verstärkt.

