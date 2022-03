Stand: 20.03.2022 15:33 Uhr Salzgitter: IG Metall organisiert Demo gegen Rassismus

Zum Internationalen Tag gegen Rassismus ruft die IG Metall in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt unter dem Motto "Ohne Frieden ist alles nichts!" zur Teilnahme an einer Demonstration am Montag in Salzgitter auf. Wenn Rassisten angriffen, sei das ein Angriff auf die gesamte Gesellschaft, sagte IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger in einer am Sonntag veröffentlichten Mitteilung. Es gebe zum Beispiel einen allgegenwärtigen Rassismus gegen Menschen, die aus der Ukraine fliehen und keine weiße Hautfarbe hätten, so Gröger. Der Zustand, dass es Geflüchtete erster und zweiter Klasse gebe, sei nicht akzeptabel. Die Kundgebung beginnt um 16.30 Uhr.

