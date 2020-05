Stand: 05.05.2020 15:01 Uhr - Hallo Niedersachsen

Prozessionsspinner: Gifhorn setzt Fadenwürmer ein

Seit Jahren kämpft der Landkreis Gifhorn gegen den Eichenprozessionsspinner an, genauer gesagt gegen dessen Raupen. Doch weder der Einsatz mit heißem Wasser noch der mit einem Biozid haben den erhofften Erfolg gebracht. Zumal die Lebensbedingungen für den Nachtfalter durch den Klimawandel immer besser werden. In der Gemeinde Osloß haben Spezialisten am Montag rund 100 Eichen mit einem Wasser-Fadenwurm-Gemisch eingenebelt. Die sogenannten Nematoden sollen die Raupen töten, deren Brennhaare schwere Allergien auslösen können.

Mit Fadenwurm gegen Eichenprozessionsspinner NDR Info - 05.05.2020 14:00 Uhr Die Eichenprozessionsspinner breiten sich wieder aus. Die Brennhaare der Raupe können bei Menschen zu allergischen Reaktionen oder zu Atembeschwerden führen. Der Fadenwurm soll helfen.







Viele Faktoren entscheiden über Erfolg

Im Idealfall dringen die drei Millimeter großen Fadenwürmer in die Raupen ein und töten sie, noch bevor sie ihre brennenden Haare ausbilden. Das Verfahren sei effektiv, bescheinigen auch Göttinger Wissenschaftler. Allerdings müssen dafür alle Faktoren stimmen: die Außentemperatur, keine UV-Strahlen in der Luft und der Eichenprozessionsspinner muss aktiv sein. Zudem müssen die Bäume komplett mit dem Wasser-Fadenwurm-Gemisch eingenebelt werden.

Nematoden-Einsatz ohne Auflagen möglich

Eine Spezialfirma aus Rühen nutzt, dass die natürlich vorkommenden Nematoden keinen Auflagen unterliegen - also überall eingesetzt werden können. Die Mitarbeiter sind überzeugt, dass der Fadenwurm im Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner ein gutes, wenn nicht gar das Beste Mittel ist. Wie gut der nächtliche Einsatz in Osloß funktioniert hat, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

