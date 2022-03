Polizisten erschießen zwei Amerikanische Bulldoggen Stand: 03.03.2022 15:23 Uhr In Göttingen haben Polizisten zwei Amerikanische Bulldoggen erschossen. Die beiden Hunde hatten zuvor ihren Halter durch Bisse schwer verletzt. Schon 2021 haben die Hunde einen Menschen attackiert.

Der 35-Jährige wurde Ende Februar auf einer Straße im Stadtteil Geismar von seinen Tieren angegriffen. Die Ursache stehe noch nicht genau fest, teilte eine Polizeisprecherin mit. Vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei versuchten den Angaben zufolge mehrere Zeugen, dem Mann zu helfen. Alle Versuche seien jedoch erfolglos verlaufen. Auch der Einsatz von Pfefferspray habe keine Wirkung gezeigt, so die Sprecherin.

Polizist wird gebissen

Nachdem die beiden Hunde sich an den Armen und Beinen des am Boden liegenden Mannes festgebissen hatten, gaben zwei Polizisten mehrere Schüsse ab und töteten die Tiere. Der 35-jährige Hundehalter wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Polizist wurde durch einen Biss leicht verletzt. Ein weiterer Beamte erlitt infolge der abgegebenen Schüsse ein Knalltrauma.

Hunde attackierten im März 2021 einen Mann

Zunächst hatte die Polizei vermeldet, dass es sich um zwei American Staffordshire Terrier handelte. Diese Angaben hat die Polizei nachträglich korrigiert. Zudem sollen beide Tiere bereits im März 2021 einen Mann angegriffen und verletzt haben. Da der Besitzer nicht ermittelt werden konnte, kamen bei ins Tierheim. Im Zusammenhang mit dem aktuellen Halter seien keine Vorfälle polizeilich bekannt, teilten die Beamten mit.

