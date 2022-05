Stand: 10.05.2022 11:32 Uhr Polizei erwischt 72-jährigen betrunkenen Fahrer - im Schlaf

Ein sturzbetrunkener 72-Jähriger ist an einer Tankstelle mit einer Weinflasche in der Hand torkelnd in sein Auto gestiegen und kurze Zeit später schlafend in seinem Fahrzeug angetroffen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Montagnachmittag in Schöningen (Landkreis Helmstedt). Eine Zeugin beobachtete das Geschehen auf dem Tankstellengelände und alarmierte die Polizei. Die Beamten begannen mit einer Fahndung und entdeckten das Auto des Mannes wenig später auf dem Parkplatz einer Pflegeeinrichtung. Es stand schräg in einer Parkbox, der 72-Jährige schlief hinter dem Steuer. Ein Atem-Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 2,73 Promille. Er musste den Führerschein abgeben und sich eine Blutprobe entnehmen lassen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.05.2022 | 13:30 Uhr