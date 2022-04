Podcast zu VW in Brasilien: Lucios letzter Kampf Stand: 14.04.2022 18:00 Uhr Vor fast fünf Jahren haben NDR, SWR und "Süddeutsche Zeitung" aufgedeckt, wie sich Volkswagen offenbar an Verbrechen der Militärdiktatur in Brasilien beteiligt hat. VW zahlte den Opfern Geld, verweigert aber bis heute eine Entschuldigung. Ein Podcast von NDR Info begibt sich auf Spurensuche.

Es ist dieser Kampf, den Maria Bellentanis Mann sein ganzes Leben geprägt hatte. Der Kampf um ein Wort: "Entschuldigung". Lucio Bellentani war 1972 Werkzeugmacher bei VW in São Paulo, als er an seinem Arbeitsplatz von der Politischen Polizei der Militärdiktatur verhaftet und in Folterhaft verschleppt wurde. Er kämpfte sein Leben lang gegen die Demütigungen an, die in den Wochen der Folter tiefe körperliche und seelische Spuren hinterlassen hatten. Eine Entschuldigung von der Firma, die ihn dieser Demütigung ausgeliefert hatte - das hätte ihn erlöst.

Recherche: VW offenbar aktiv an politischer Verfolgung beteiligt

Bellentani starb 2019. Volkswagen hat sich nicht bei ihm entschuldigt. Zu Lebzeiten hat er den Kampf verloren, den jetzt seine Witwe weiterführt. Einen Teilerfolg erlebten sie und andere betroffene ehemalige VW-Mitarbeiter 2020, als Volkswagen einen Vergleich mit brasilianischen Justizbehörden schloss und in dem Rahmen rund zweieinhalb Millionen Euro an ehemalige Mitarbeiter zahlte. Mitarbeiter, die zur Zeit der brasilianischen Militärdiktatur zwischen 1964 und 1985 auf dem VW-Werksgelände verhaftet und anschließend teils monatelang von den Militärs gefoltert wurden. Recherchen von NDR, SWR und SZ hatten gezeigt, wie sich Volkswagen offenbar aktiv an der politischen Verfolgung von Regime-Gegnern beteiligt hatte.

Bellentani will mit Enkel nach Wolfsburg reisen

"Es ist nur Geld - wertlos", sagte Maria Bellentani dem NDR. "Was ist jeder Zahn wert, der meinem Mann aus seinem Kiefer gebrochen wurde? Was kostet jeder der Schläge, die er ins Gesicht bekommen hat? Was ist der Gegenwert von der Angst, nicht zu wissen, ob man den nächsten Tag überlebt? Was ist der Preis?" Von der Entschädigungssumme, insgesamt umgerechnet 50.000 Euro, will Bellentani nun mit ihrem Enkel nach Wolfsburg reisen. "Mal sehen, ob sie dann den Mut haben, sich bei Lucios Enkel dafür zu entschuldigen, was sie seinem Opa angetan haben. Mal sehen, ob sie dann einfach sagen - Entschuldigung, wir haben Fehler gemacht."

Anwalt: "Eher windelweiche juristische Erklärungen"

Die Gründe für das fehlende Schuldeingeständnis sind wohl juristische. Die Firma will keinen Präzedenzfall schaffen. "Bis heute sind es eher windelweiche juristische Erklärungen", so Wolfgang Kaleck von der Menschenrechtsorganisation ECCHR, der Rechtsanwalt der Familie Bellentani. "Immerhin hat sich der Konzern zur Zahlung bereit erklärt. Dem sollte als nächster Schritt auch als menschliche Geste eine Entschuldigung folgen."

Volkswagen beantwortet auf Anfrage nicht, warum sich das Unternehmen bis heute nicht entschuldigt habe. "Volkswagen ist sich seiner historischen Verantwortung bewusst", so ein Unternehmenssprecher. Maria Bellentani sei aber zu einem persönlichen Gespräch in Wolfsburg willkommen.

In der neuen Folge des Podcasts "Komplizen? VW und die brasilianische Militärdiktatur: Lucios letzter Kampf" zeichnen NDR Recherchen den Kampf der Bellentanis nach, seit der Veröffentlichung der Rechercheergebnisse von NDR, SWR und SZ im Jahr 2017 bis heute. In der Folge ringen die Staatsanwälte in Brasilien mit Volkswagen um eine Einigung. Lucio reist nach Deutschland, allerdings nicht auf Einladung von Volkswagen. In Brasilien trifft er seinen Zellennachbarn aus der Folterhaft wieder. Und er protestiert so lange, wie es seine Gesundheit zulässt.

