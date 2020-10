Stand: 09.10.2020 10:00 Uhr Pläne für neue Wurmbergschanze: Hannawald in Braunlage

Der Wintersportverein (WSV) Braunlage intensiviert die Pläne für den Neubau einer Schanzenarena am Fuße des Wurmbergs. Noch in diesem Monat sollen Förderanträge beim Bund gestellt werden, so der WSV. Am Freitag wird zudem der ehemalige Skisprung-Olympiasieger und Weltmeister Sven Hannawald zu einem Seminar für Führungsfrauen zum Thema psychische Gesundheit in Braunlage erwartet, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Er ist nach Angaben des WSV früher oft in Braunlage gesprungen und will sich jetzt für das Projekt einsetzen. Der Bau der Schanzenarena soll rund 8,5 Millionen Euro kosten. Die alte Wurmbergschanze war 2014 abgerissen worden. Vor zwei Jahren begannen die Planungen für den Neubau.

Weitere Informationen Verein will neue Ski-Schanze am Wurmberg Am Wurmberg im Harz soll eine neue Skisprung-Anlage entstehen. Das zumindest plant der Wintersportverein Braunlage und sucht Sponsoren. (27.04.2018) mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.10.2020 | 07:30 Uhr