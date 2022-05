Stand: 30.05.2022 14:32 Uhr Pitbull aus Tierheim in Helmstedt gestohlen

Ungewöhnliche Beute haben Diebe in einem Tierheim in Helmstedt gemacht. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten Unbekannte am Wochenende einen Hund aus seinem Zwinger. Es handele sich im einen blaugrauen Pitbull mit einer weißen Zeichnung auf Brust und Hals. Laut den Ermittlern sind die Täter offenbar sehr gezielt vorgegangen. Sie kamen demnach über das Gelände eines Kleingartenvereins und zerstörten auf ihrem Weg einen Zaun sowie Drahtgitter. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05351) 52 10 entgegen.

