Stand: 26.07.2024 11:30 Uhr Polizei rettet flugunfähigen Jungstorch vor dem Verhungern

Die Polizei Goslar hat am Freitagmorgen in Langelsheim (Landkreis Goslar) einen geschwächten Jungstorch gerettet. Nach Angaben der Polizei war der Vogel einem Verkehrsteilnehmer aufgefallen, der befürchtete, dass das Tier von anderen Autos erfasst werden könne. Eine Polizeistreife stellte daraufhin fest, dass der Storch nicht mehr fliegen konnte. In Absprache mit dem NABU-Artenschutzzentrum in Leiferde brachten die Beamten das Tier erst nach Salzgitter, wo Kollegen den Weitertransport nach Leiferde übernahmen. Laut Bärbel Rogoschik, der Leiterin des Artenschutzzentrums, handelt es sich um einen Jungstorch, der nicht genügend Futter bekommen hatte. Da er noch keinen Ring trägt, lässt sich nicht zurückverfolgen, woher er genau kommt. Im Artenschutzzentrum werde er nun aufgepäppelt und weiter beobachtet, so Rogoschik.

